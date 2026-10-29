Wskaźnik nastrojów gospodarczych w Unii Europejskiej i strefie euro spadł w październiku drugi miesiąc z rzędu. Wskaźnik obniżył się o 0,6 pkt w porównaniu z wrześniem, do 96,9 pkt w obu obszarach gospodarczych, wynika z danych badania Komisji Europejskiej, o których informuje Anadolu Agency.

Dynamika w największych gospodarkach

Pogorszenie nastrojów odnotowano we wszystkich badanych sektorach z wyjątkiem przemysłu, gdzie wskaźnik nieznacznie wzrósł. Wśród największych gospodarek UE najbardziej odczuwalny spadek nastąpił w Holandii — o 3,4 pkt. W Niemczech wskaźnik zmniejszył się o 0,7 pkt, a w Hiszpanii o 0,5 pkt.

Jednocześnie we Włoszech nastroje gospodarcze wzrosły o 0,8 pkt. W Polsce i Francji wskaźnik zasadniczo pozostał stabilny.

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Konsumenci i przedsiębiorstwa stali się ostrożniejsi

Wskaźnik zaufania w przemyśle wzrósł o 0,3 pkt dzięki lepszej ocenie zapasów gotowych produktów, a także poprawie ocen wcześniejszej produkcji i zamówień eksportowych. Natomiast zaufanie w sektorze usług spadło o 0,7 pkt z powodu gorszych ocen popytu i bieżącej sytuacji biznesowej.

Zaufanie konsumentów spadło o 1,2 pkt, co oznacza drugi z rzędu miesięczny spadek. Gospodarstwa domowe gorzej oceniały swoją sytuację finansową i ograniczyły zamiary dotyczące dużych zakupów. Wskaźnik zaufania w handlu detalicznym zmniejszył się o 1,7 pkt, a w budownictwie o 0,9 pkt.

Jednocześnie wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia wzrósł do 98,9 pkt w UE i do 98,2 pkt w strefie euro. Indeks niepewności gospodarczej skoczył o 1,7 pkt, do 19,8 pkt, a niepewność konsumentów dotycząca finansów osiągnęła najwyższy poziom od kwietnia 2025 roku.

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