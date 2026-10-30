Японские Shiga Bank и Senshu Ikeda Holdings заключили базовое соглашение о начале переговоров по интеграции операций, которую они планируют осуществить в апреле 2028 года. Компании стремятся создать крупнейшую региональную банковскую группу Кансая по объему консолидированных валовых активов, сообщает The Japan Times.

Окончательное соглашение планируют на 2027 год

Shiga Bank преимущественно работает в префектуре Сига. Senshu Ikeda Holdings является материнской компанией Senshu Ikeda Bank, основным регионом деятельности которого является префектура Осака. Стороны рассчитывают заключить окончательное соглашение в апреле 2027 года.

По состоянию на конец марта 2026 года консолидированные валовые активы двух компаний составляли около 14,2 трлн иен. Обе компании котируются в основном сегменте Prime Токийской фондовой биржи.

Shiga Bank станет дочерней компанией холдинга

Вместо объединения в одно учреждение Shiga Bank и Senshu Ikeda Bank будут работать под управлением Senshu Ikeda Holdings. Shiga Bank станет дочерней компанией холдинга посредством обмена акциями, а его акции будут исключены из листинга Токийской фондовой биржи.

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Президент Shiga Bank Синья Кубота на совместной пресс-конференции в Осаке заявил, что группа стремится содействовать развитию Кансая. Президент Senshu Ikeda Holdings Хирохито Сакагути сказал, что компании хотят создать финансовую группу, которой в регионе будут больше всего доверять и которая будет наиболее востребованной.

В апреле 2026 года банки объявили о капитальном и деловом альянсе, предусматривавшем взаимное владение пакетами акций в размере примерно от 0,5% до 1%. Они также сотрудничали в предоставлении клиентам поддержки по вопросам слияний и поглощений. Благодаря интеграции компании планируют расширить клиентскую базу и усилить конкурентоспособность. При этом в ближайшее время они не намерены масштабно объединять сети отделений.

В тот же день токийский инвестиционный фонд Ariake Capital, специализирующийся на региональных банках, сообщил о намерении после предварительных переговоров продать Shiga Bank весь свой пакет акций Senshu Ikeda Holdings. После этого Shiga Bank станет крупнейшим акционером холдинга с долей около 11,8%.

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