Japońskie Shiga Bank i Senshu Ikeda Holdings zawarły podstawową umowę o rozpoczęciu negocjacji w sprawie integracji działalności, którą planują przeprowadzić w kwietniu 2028 roku. Spółki dążą do utworzenia największej regionalnej grupy bankowej w Kansai pod względem skonsolidowanych aktywów brutto, informuje The Japan Times.

Ostateczną umowę planują na 2027 rok

Shiga Bank działa głównie w prefekturze Shiga. Senshu Ikeda Holdings jest spółką matką Senshu Ikeda Bank, którego głównym obszarem działalności jest prefektura Osaka. Strony oczekują, że zawrą ostateczną umowę w kwietniu 2027 roku.

Na koniec marca 2026 roku skonsolidowane aktywa brutto obu spółek wynosiły około 14,2 bln jenów. Obie spółki są notowane w głównym segmencie Prime Giełdy Papierów Wartościowych w Tokio.

Shiga Bank stanie się spółką zależną holdingu

Zamiast połączenia w jedną instytucję Shiga Bank i Senshu Ikeda Bank będą działać pod zarządem Senshu Ikeda Holdings. Shiga Bank stanie się spółką zależną holdingu poprzez wymianę akcji, a jego akcje zostaną wycofane z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio.

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Prezes Shiga Bank Shinya Kubota powiedział na wspólnej konferencji prasowej w Osace, że grupa dąży do wspierania rozwoju Kansai. Prezes Senshu Ikeda Holdings Hirohito Sakaguchi powiedział, że spółki chcą stworzyć grupę finansową, która będzie w regionie najbardziej godna zaufania i najbardziej potrzebna.

W kwietniu 2026 roku banki ogłosiły sojusz kapitałowy i biznesowy, który przewidywał wzajemne posiadanie pakietów akcji na poziomie około 0,5% do 1%. Współpracowały również przy zapewnianiu klientom wsparcia w sprawach fuzji i przejęć. Dzięki integracji spółki planują rozszerzyć bazę klientów i wzmocnić konkurencyjność. Jednocześnie w najbliższym czasie nie zamierzają na szeroką skalę łączyć sieci oddziałów.

Tego samego dnia tokijski fundusz inwestycyjny Ariake Capital, specjalizujący się w bankach regionalnych, poinformował o zamiarze, po wcześniejszych negocjacjach, sprzedaży Shiga Bank całego posiadanego pakietu akcji Senshu Ikeda Holdings. Następnie Shiga Bank stanie się największym akcjonariuszem holdingu z udziałem wynoszącym około 11,8%.

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