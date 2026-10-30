Dług USA wobec zewnętrznych wierzycieli przekroczył PKB — The Hill

W USA dług rządu federalnego wobec zewnętrznych wierzycieli na dzień 30 września przekroczył wartość produktu krajowego brutto za rok fiskalny 2026, informuje The Hill. Według amerykańskiego Biura Analiz Ekonomicznych wartość gospodarki od czwartego kwartału 2025 roku do trzeciego kwartału 2026 roku przekroczyła 32,2 bln dolarów bez korekty sezonowej. Jednocześnie dług posiadany przez społeczeństwo przekroczył 32,4 bln dolarów.

Jaki dług porównuje się z PKB

Dług posiadany przez społeczeństwo obejmuje zobowiązania rządu federalnego wobec podmiotów zewnętrznych, w tym banków, władz stanowych i lokalnych, a także państw zagranicznych. Całkowity dług publiczny USA, który obejmuje również zobowiązania rządu wobec własnych funduszy i instytucji, na środę przekraczał 40,5 bln dolarów.

W sierpniu całkowity dług kraju po raz pierwszy przekroczył poziom 40 bln dolarów. Na początku stulecia wynosił około 5,7 bln dolarów, a na początku drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa — 36,2 bln dolarów.

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Prognoza Kongresowego Biura Budżetowego

Stosunek długu wobec zewnętrznych wierzycieli do PKB w roku fiskalnym 2026 wyniósł mniej niż 100,1%. To mniej niż w lutowej prognozie niezależnego Kongresowego Biura Budżetowego USA, które oczekiwało wskaźnika na poziomie 101%.

Jednocześnie biuro prognozuje, że do 2036 roku relacja długu do PKB wzrośnie do 120%, przekraczając historyczne maksimum 106%, odnotowane w 1946 roku. Według oceny Kongresowego Biura Budżetowego ustawa One Big Beautiful Bill Act, podpisana przez Trumpa w lipcu 2025 roku, zwiększy dług publiczny o 4,7 bln dolarów do 2035 roku. Ustawa ta podniosła także ustawowy limit zadłużenia USA z 36 bln do 41 bln dolarów.

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