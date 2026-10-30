美国对外债权人债务超过GDP——The Hill

据The Hill报道，截至9月30日，美国联邦政府对外部债权人的债务超过了2026财年国内生产总值。根据美国经济分析局的数据，从2025年第四季度到2026年第三季度，美国经济规模未经季节性调整超过32.2万亿美元。与此同时，公众持有的债务超过32.4万亿美元。

与GDP比较的是哪类债务

公众持有的债务包括联邦政府对外部实体的义务，其中包括银行、州和地方政府以及外国政府。美国总国债还包括政府对自身基金和机构的义务，截至周三已超过40.5万亿美元。

8月，该国总债务首次突破40万亿美元大关。世纪初时约为5.7万亿美元，而在唐纳德·特朗普第二个总统任期开始时为36.2万亿美元。

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国会预算办公室预测

2026财年，对外部债权人的债务与GDP之比低于100.1%。这低于美国独立国会预算办公室2月份的预测，该机构当时预计该指标将为101%。

同时，该办公室预测，到2036年，债务与GDP之比将升至120%，超过1946年创下的106%的历史最高水平。根据国会预算办公室的估计，特朗普于2025年7月签署的《One Big Beautiful Bill Act》将在2035年前使国债增加4.7万亿美元。该法还将美国法定债务上限从36万亿美元提高至41万亿美元。

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