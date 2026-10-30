Долг США перед внешними кредиторами превысил ВВП — The Hill

В США долг федерального правительства перед внешними кредиторами по состоянию на 30 сентября превысил объем валового внутреннего продукта за 2026 финансовый год, сообщает The Hill. По данным Бюро экономического анализа США, объем экономики с четвертого квартала 2025 года по третий квартал 2026 года превысил 32,2 трлн долларов без сезонной корректировки. В то же время долг, находящийся в собственности общественности, превысил 32,4 трлн долларов.

Какой долг сравнивают с ВВП

Долг, находящийся в собственности общественности, включает обязательства федерального правительства перед внешними структурами, в частности банками, органами власти штатов и местными органами власти, а также иностранными государствами. Общий государственный долг США, который также включает обязательства правительства перед собственными фондами и учреждениями, по состоянию на среду превышал 40,5 трлн долларов.

В августе общий долг страны впервые пересек отметку в 40 трлн долларов. В начале столетия он составлял примерно 5,7 трлн долларов, а в начале второго президентского срока Дональда Трампа — 36,2 трлн долларов.

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Прогноз Бюджетного управления Конгресса

Соотношение долга перед внешними кредиторами к ВВП в 2026 финансовом году составило менее 100,1%. Это ниже февральского прогноза независимого Бюджетного управления Конгресса США, которое ожидало показатель на уровне 101%.

В то же время управление прогнозирует, что к 2036 году соотношение долга к ВВП вырастет до 120%, превысив исторический максимум в 106%, зафиксированный в 1946 году. По оценке Бюджетного управления Конгресса, закон One Big Beautiful Bill Act, подписанный Трампом в июле 2025 года, добавит 4,7 трлн долларов к государственному долгу к 2035 году. Этот закон также повысил установленный законом предел долга США с 36 трлн до 41 трлн долларов.

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