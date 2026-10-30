日本的Shiga Bank与Senshu Ikeda Holdings已达成基本协议，启动有关整合业务的谈判，并计划于2028年4月实施整合。两家公司旨在按合并总资产规模打造关西地区最大的区域银行集团，据《日本时报》报道。

最终协议计划于2027年达成

Shiga Bank主要在滋贺县开展业务。Senshu Ikeda Holdings是Senshu Ikeda Bank的母公司，后者的主要业务地区为大阪府。双方预计将在2027年4月达成最终协议。

截至2026年3月底，两家公司的合并总资产约为14.2万亿日元。两家公司均在东京证券交易所的Prime主要板块上市。

Shiga Bank将成为控股公司的子公司

Shiga Bank和Senshu Ikeda Bank不会合并为一家机构，而将在Senshu Ikeda Holdings的管理下运营。Shiga Bank将通过换股成为该控股公司的子公司，其股票将从东京证券交易所退市。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Shiga Bank总裁Shinya Kubota在大阪举行的联合记者会上表示，该集团致力于促进关西的发展。Senshu Ikeda Holdings总裁Hirohito Sakaguchi表示，两家公司希望创建一家在该地区最受信赖、最受需要的金融集团。

2026年4月，两家银行宣布建立资本和业务联盟，其中包括相互持有约0.5%至1%的股份。双方还在为客户提供并购事项支持方面开展合作。通过整合，两家公司计划扩大客户基础并增强竞争力。同时，它们近期无意大规模整合分行网络。

同日，专注于区域银行的东京投资基金Ariake Capital表示，在此前谈判后，计划将其持有的Senshu Ikeda Holdings全部股份出售给Shiga Bank。此后，Shiga Bank将以约11.8%的持股比例成为该控股公司的最大股东。

关注我们在