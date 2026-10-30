В австралийском штате Виктория охлаждение рынка недвижимости сократило бюджетные прогнозы на $5 млрд. Согласно фискальному обновлению правительства штата, в течение следующих четырех лет прогноз налоговых поступлений будет снижен в среднем на $1,3 млрд ежегодно, сообщает ABC News.

Меньшие поступления от операций с недвижимостью

В документе отмечается, что пересмотр прогноза прежде всего связан со снижением ожидаемых поступлений от налога на переход права собственности на землю и земельного налога. Правительство объяснило это спадом активности на рынке недвижимости на фоне высоких процентных ставок и других факторов.

Несмотря на снижение прогноза доходов, правительство Виктории по-прежнему ожидает операционный профицит в течение прогнозного периода. При этом его среднегодовой объем оценивается в $300 млн против $1 млрд, предусмотренного майским бюджетом.

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Долг будет расти, но останется ниже предыдущего прогноза

Прогноз чистого долга штата немного снизили из-за меньшего, чем ожидалось, объема долга в 2025–2026 финансовом году. В то же время к 2029–2030 году он должен вырасти до $197 млрд, что примерно на $2 млрд меньше предыдущей оценки.

Расходы на обслуживание долга продолжают давить на бюджет. В этом году годовые процентные платежи прогнозируются на уровне $8,9 млрд, или $24,3 млн в день. К 2029–2030 году они могут вырасти до $11,9 млрд в год, или $32,8 млн ежедневно.

В текущем финансовом году штат ожидает получить $9,2 млрд от налога на переход права собственности на землю и $7,6 млрд от налогов, связанных с недвижимостью. Среди рисков для экономического прогноза в фискальном обновлении также названы изменения федеральной миграционной политики и возможное удорожание топлива и материалов для инфраструктурных проектов.

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