澳大利亚维多利亚州房地产市场降温，使预算预测减少了50亿美元。根据州政府的财政更新文件，未来四年税收收入预测将平均每年下调13亿美元，澳大利亚广播公司新闻报道。

房地产交易收入减少

文件指出，此次预测调整主要与土地所有权转让税和土地税预期收入下降有关。政府解释称，这是由于高利率及其他因素背景下房地产市场活动减少所致。

尽管收入预测下调，维多利亚州政府仍预计在预测期内实现运营盈余。不过，其年均规模估计为3亿美元，而5月预算中预计为10亿美元。

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债务将增长，但将低于此前预测

由于2025—2026财年债务规模低于预期，该州净债务预测被小幅下调。同时，到2029—2030年，净债务预计将增至1970亿美元，约比此前估计低20亿美元。

债务偿还成本继续对预算构成压力。今年年度利息支付预计为89亿美元，即每天2430万美元。到2029—2030年，这一数额可能升至每年119亿美元，即每天3280万美元。

在本财年，该州预计将从土地所有权转让税中获得92亿美元，并从与房地产相关的税收中获得76亿美元。财政更新文件还将联邦移民政策变化，以及基础设施项目燃料和材料可能涨价，列为经济预测面临的风险。

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