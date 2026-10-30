W australijskim stanie Wiktoria ochłodzenie rynku nieruchomości obniżyło prognozy budżetowe o 5 mld dolarów. Zgodnie z aktualizacją fiskalną rządu stanowego prognozowane wpływy podatkowe w ciągu najbliższych czterech lat zostaną zmniejszone średnio o 1,3 mld dolarów rocznie, informuje ABC News.

Niższe wpływy z transakcji nieruchomościowych

W dokumencie wskazano, że rewizja prognozy jest przede wszystkim związana ze spadkiem oczekiwanych wpływów z podatku od przeniesienia własności gruntu oraz podatku gruntowego. Rząd wyjaśnił to spadkiem aktywności na rynku nieruchomości w warunkach wysokich stóp procentowych i innych czynników.

Mimo obniżenia prognozy dochodów rząd Wiktorii nadal oczekuje nadwyżki operacyjnej w okresie prognozowanym. Jednocześnie jej średnią roczną wartość szacuje się na 300 mln dolarów wobec 1 mld dolarów przewidzianego w majowym budżecie.

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Dług będzie rósł, ale pozostanie niższy od wcześniejszej prognozy

Prognozę długu netto stanu nieznacznie obniżono ze względu na niższy od oczekiwanego poziom zadłużenia w roku finansowym 2025–2026. Jednocześnie do 2029–2030 roku ma on wzrosnąć do 197 mld dolarów, czyli około 2 mld dolarów mniej niż w poprzedniej ocenie.

Koszty obsługi długu nadal wywierają presję na budżet. W tym roku roczne płatności odsetkowe prognozuje się na 8,9 mld dolarów, czyli 24,3 mln dolarów dziennie. Do 2029–2030 roku mogą wzrosnąć do 11,9 mld dolarów rocznie, czyli 32,8 mln dolarów dziennie.

W bieżącym roku finansowym stan oczekuje uzyskania 9,2 mld dolarów z podatku od przeniesienia własności gruntu oraz 7,6 mld dolarów z podatków związanych z nieruchomościami. W aktualizacji fiskalnej wśród ryzyk dla prognozy gospodarczej wymieniono również zmiany federalnej polityki migracyjnej oraz możliwy wzrost cen paliw i materiałów dla projektów infrastrukturalnych.

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