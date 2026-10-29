Українські банки можуть підвищити ставки за депозитами після рішення НБУ

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Після підвищення облікової ставки Національного банку України до 16,5% банки можуть поступово переглянути умови гривневих депозитів.

Найбільші зміни потенційно торкнуться вкладів на 3–6 місяців.

За оцінкою директора департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитра Замотаєва, на початку листопада середні ставки за гривневими депозитами становитимуть 14–15% річних, а максимальні акційні пропозиції можуть сягати 17–17,5%.

Водночас різкого зростання відсотків не очікують. Кожен банк самостійно визначатиме умови залежно від потреби в залученні коштів, ліквідності та пропозицій конкурентів.

Банки можуть активніше пропонувати бонуси новим клієнтам, додаткові відсотки за відкриття вкладів через мобільні застосунки та вигідніші умови пролонгації депозитів. Наприкінці року фінансові установи традиційно прагнуть зміцнити ресурсну базу.

Джерело: 24 Канал

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