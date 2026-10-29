Po podwyższeniu stopy referencyjnej Narodowego Banku Ukrainy do 16,5% banki mogą stopniowo zmienić warunki depozytów w hrywnie.

Największe zmiany potencjalnie dotkną lokaty o terminie zapadalności od 3 do 6 miesięcy.

Według szacunków dyrektora departamentu bankowości detalicznej „Globus Banku” Dmytro Zamotaeva, na początku listopada średnie oprocentowanie lokat w hrywnach wyniesie 14–15% w skali roku, a maksymalne oferty promocyjne mogą sięgać 17–17,5%.

Jednocześnie nie spodziewają się gwałtownego wzrostu stóp procentowych. Każdy bank samodzielnie ustalać będzie warunki w zależności od zapotrzebowania na pozyskanie środków, płynności oraz ofert konkurencji.

Banki mogą aktywniej oferować bonusy nowym klientom, dodatkowe odsetki za otwarcie lokat za pośrednictwem aplikacji mobilnych oraz korzystniejsze warunki przedłużania lokat. Pod koniec roku instytucje finansowe tradycyjnie dążą do wzmocnienia bazy zasobów.

Źródło: Kanał 24

Narodowy Bank Ukrainy podjął decyzję o podwyższeniu stopy rezerwowej do 15,5%. Organ regulacyjny zmienił ten wskaźnik w ramach swojej polityki pieniężnej, aby wpływać na procesy inflacyjne i utrzymać stabilność gospodarki.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerw obowiązkowych z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się oczekiwań inflacyjnych.

NBU wyemitował pamiątkową monetę poświęconą Aleksandrze Ekster.

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