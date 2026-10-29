Министерство финансов Индии повысило прогноз роста экономики страны в текущем финансовом году до 7,3% с прежних 7,1%. Об этом говорится в октябрьском экономическом обзоре ведомства, сообщает Deutsche Welle. Финансовый год FY27 в Индии длится с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года.

Ускорение ключевых показателей

В министерстве отметили, что темпы роста Индии сохраняются на фоне прогнозируемого мирового экономического роста на уровне около 3%. По данным ведомства, в предыдущем квартале ускорился рост ряда показателей, в частности потребления энергии, грузооборота портов, поступлений налога на товары и услуги, а также продаж автомобилей.

Инфляционные риски

В то же время Министерство финансов предупредило о дальнейшем инфляционном давлении и рисках для курса индийской рупии. Среди факторов, создающих инфляционные риски, оно назвало цены на нефть и глобальную неопределенность. Дополнительной угрозой министерство считает явление Эль-Ниньо, которое может повлиять на влажность почвы перед зимней посевной кампанией.

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В сентябре потребительская инфляция в Индии составила 5,54% в годовом выражении, а индекс оптовых цен вырос на 11,39%. Инфляция цен на продовольствие достигла 8% в сельской местности и 7,18% в городах. Быстрее всего дорожали топливо и электроэнергия: цены в этой категории в сентябре 2026 года были на 25,85% выше, чем годом ранее.

Резервы и курс рупии

Министерство указало, что валютные резервы Индии составляют около 721 млрд долларов. В ведомстве считают, что страна располагает достаточными возможностями для противодействия внешним рискам и поддержания экономического роста, несмотря на длительное ослабление рупии по отношению к доллару США.

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