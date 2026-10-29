Акционеры MPS отклонили слияние с Mediobanca — ANSA English

В Италии акционеры банка Monte dei Paschi di Siena (MPS) отклонили предложение о его слиянии с Mediobanca. Против решения проголосовали 63,65% представленного на собрании капитала, за — 32,91%, еще 3,42% воздержались.

Голосов для одобрения не хватило

Для принятия предложения требовалась поддержка двух третей капитала банка. В то же время большинство участников голосования выступило против слияния, сообщает ANSA English.

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План руководства MPS

Слияние было частью плана генерального директора MPS Луиджи Ловальо, направленного на противодействие предложению Intesa Sanpaolo о приобретении MPS за 33 млрд евро. Intesa Sanpaolo призвала акционеров MPS отклонить слияние в связи со своим предложением о поглощении.

Ранее в этом году MPS приобрел Mediobanca, который ANSA называет ведущим итальянским торговым банком. План Ловальо также предусматривал предложения о покупке итальянского кредитора Banco BPM и компании по управлению активами Banca Generali с совокупными расходами около 34 млрд евро.

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