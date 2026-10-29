Akcjonariusze MPS odrzucili fuzję z Mediobanca — ANSA English

We Włoszech akcjonariusze banku Monte dei Paschi di Siena (MPS) odrzucili propozycję jego fuzji z Mediobanca. Przeciwko decyzji zagłosowało 63,65% kapitału reprezentowanego na zgromadzeniu, za — 32,91%, a kolejne 3,42% wstrzymało się od głosu.

Zabrakło głosów do zatwierdzenia

Do przyjęcia propozycji potrzebne było poparcie dwóch trzecich kapitału banku. Jednak większość uczestników głosowania opowiedziała się przeciwko fuzji, informuje ANSA English.

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Plan kierownictwa MPS

Fuzja była częścią planu dyrektora generalnego MPS Luigiego Lovaglio, mającego na celu przeciwdziałanie wartej 33 mld euro ofercie Intesa Sanpaolo dotyczącej przejęcia MPS. Intesa Sanpaolo wezwał akcjonariuszy MPS do odrzucenia fuzji w związku ze swoją ofertą przejęcia.

Wcześniej w tym roku MPS przejął Mediobanca, który ANSA nazywa wiodącym włoskim bankiem handlowym. Plan Lovaglio obejmował również oferty kupna włoskiego kredytodawcy Banco BPM oraz firmy zarządzającej aktywami Banca Generali, o łącznych kosztach około 34 mld euro.

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