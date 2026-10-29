Акціонери MPS відхилили злиття з Mediobanca — ANSA English

В Італії акціонери банку Monte dei Paschi di Siena (MPS) відхилили пропозицію про його злиття з Mediobanca. Проти рішення проголосували 63,65% представленого на зборах капіталу, за — 32,91%, ще 3,42% утрималися.

Голосів для схвалення не вистачило

Для ухвалення пропозиції була потрібна підтримка двох третин капіталу банку. Водночас більшість учасників голосування виступила проти злиття, повідомляє ANSA English.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

План керівництва MPS

Злиття було частиною плану генерального директора MPS Луїджі Ловальйо, спрямованого на протидію пропозиції Intesa Sanpaolo щодо придбання MPS за 33 млрд євро. Intesa Sanpaolo закликала акціонерів MPS відхилити злиття з огляду на свою пропозицію про поглинання.

Раніше цього року MPS придбав Mediobanca, який ANSA називає провідним італійським торговим банком. План Ловальйо також передбачав пропозиції щодо купівлі італійського кредитора Banco BPM та компанії з управління активами Banca Generali із сукупними витратами близько 34 млрд євро.

Читай нас у