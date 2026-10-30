W Polsce ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w październiku 2026 roku o 3,5% w ujęciu rocznym. Wynika to ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, informuje RMF24. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali inflacji rocznej na poziomie 3,7%.

Ceny spadły w ujęciu miesięcznym

W ujęciu miesięcznym ceny w październiku spadły o 0,4%. Rynek oczekiwał mniejszego spadku — o 0,2%. We wrześniu roczna inflacja w Polsce wynosiła 4,1%, a ceny wzrosły wtedy o 0,7% w skali miesiąca.

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Wpływ cen paliw i energii

Na październikowy spadek wskaźnika miesięcznego wpłynęły przede wszystkim ceny paliw i środków smarnych do prywatnego transportu. Były one o 9,7% niższe niż we wrześniu, choć pozostawały o 21,7% wyższe niż rok wcześniej.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,3% w skali miesiąca, ale w ujęciu rocznym spadły o 0,1%. Jednocześnie energia elektryczna, gaz i inne paliwa podrożały o 1,6% w porównaniu z wrześniem oraz o 6% w ujęciu rocznym.

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