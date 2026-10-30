В Польше цены на потребительские товары и услуги в октябре 2026 года выросли на 3,5% в годовом выражении. Это следует из оперативной оценки Главного статистического управления Польши, сообщает RMF24. Аналитики, опрошенные PAP Biznes, ожидали годовую инфляцию на уровне 3,7%.

Цены снизились за месяц

В месячном выражении цены в октябре снизились на 0,4%. Рынок ожидал меньшего падения — на 0,2%. В сентябре годовая инфляция в Польше составляла 4,1%, а за месяц цены тогда выросли на 0,7%.

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Влияние цен на топливо и энергоносители

На октябрьское снижение месячного показателя прежде всего повлияли цены на топливо и смазочные материалы для частного транспорта. Они были на 9,7% ниже, чем в сентябре, хотя оставались на 21,7% выше, чем годом ранее.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3% за месяц, но в годовом выражении снизились на 0,1%. В то же время электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 1,6% по сравнению с сентябрем и на 6% в годовом выражении.

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