Szwajcarski Bank Narodowy w trzecim kwartale 2026 roku osiągnął 19,1 mld franków szwajcarskich zysku z inwestycji, czyli około 23,3 mld dolarów. Głównymi źródłami wyniku były złoto i pozycje walutowe, informuje CNBC.

W ciągu dziewięciu miesięcy roku zysk banku centralnego wyniósł 44,2 mld franków, co odpowiada około 53,8 mld dolarów. Może to umożliwić wypłaty dla rządu federalnego i władz lokalnych pod koniec roku, jednak ich wysokość będzie zależeć od końcowego wyniku rocznego i zasad podziału środków.

Złoto i aktywa walutowe

Zysk netto ze złota w okresie lipiec–wrzesień wyniósł 7,6 mld franków. Jednocześnie w trzecim kwartale 2025 roku wskaźnik ten wynosił 14,3 mld franków. W 2025 roku wartość złota wzrosła o około 66%, natomiast od początku 2026 roku metal potaniał o ponad 7%.

Zysk z pozycji walutowych, obejmujących również inwestycje w międzynarodowe akcje, osiągnął 11,6 mld franków — około 15% mniej niż rok wcześniej. Łączny kwartalny zysk Szwajcarskiego Banku Narodowego był również niemal o 32% niższy niż w trzecim kwartale 2025 roku.

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W kwartalnej sprawozdawczości banku zyski i straty uwzględniają dochody odsetkowe, dywidendy oraz przeszacowanie aktywów wynikające z wahań kursów walut i cen rynkowych. W 2025 roku frank szwajcarski umocnił się o około 12% wobec dolara amerykańskiego, a od początku 2026 roku stracił około 3,6% wobec waluty USA.

Struktura rezerw

Pod koniec trzeciego kwartału 61% rezerw walutowych Szwajcarskiego Banku Narodowego przypadało na obligacje rządowe, w tym depozyty w bankach centralnych i Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Kolejne 28% rezerw przypadało na akcje, a 11% — na inne obligacje.

Największą część portfela walutowego stanowiły aktywa w euro — 39%, a na dolara amerykańskiego przypadało 37%. Udział jena japońskiego wynosił 7%, a funta brytyjskiego — 6%. W przeciwieństwie do wielu dużych banków centralnych Szwajcarski Bank Narodowy posiada znaczny portfel akcji, jednak inwestuje pasywnie, kierując się międzynarodowymi indeksami giełdowymi.

Bank zaznacza, że jego głównym zadaniem jest zapewnienie stabilności cen z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej, a nie maksymalizacja zysków inwestycyjnych. Jego docelowy przedział inflacji wynosi od 0% do 2%.

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