Швейцарський центробанк заробив 19,1 млрд франків за квартал — CNBC

Швейцарський національний банк у третьому кварталі 2026 року отримав 19,1 млрд швейцарських франків прибутку від інвестицій, або близько $23,3 млрд. Основними джерелами результату стали золото та валютні позиції, повідомляє CNBC.

За дев’ять місяців року прибуток центробанку становив 44,2 млрд франків, що еквівалентно приблизно $53,8 млрд. Це може дозволити виплати федеральному уряду та місцевим органам влади наприкінці року, однак їхній розмір залежатиме від підсумкового річного результату й правил розподілу коштів.

Золото та валютні активи

Чистий прибуток від золота у липні—вересні становив 7,6 млрд франків. Водночас у третьому кварталі 2025 року цей показник дорівнював 14,3 млрд франків. У 2025 році вартість золота зросла приблизно на 66%, тоді як від початку 2026 року метал подешевшав більш ніж на 7%.

Прибуток від валютних позицій, до яких входять і вкладення в міжнародні акції, сягнув 11,6 млрд франків — приблизно на 15% менше, ніж роком раніше. Загальний квартальний прибуток Швейцарського національного банку також був майже на 32% нижчим за показник третього кварталу 2025 року.

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У квартальній звітності банку прибутки та збитки враховують процентні доходи, дивіденди й переоцінку активів через коливання валютних курсів та ринкових цін. У 2025 році швейцарський франк зміцнився приблизно на 12% щодо долара США, а від початку 2026 року втратив близько 3,6% до американської валюти.

Структура резервів

Наприкінці третього кварталу 61% валютних резервів Швейцарського національного банку припадало на державні облігації, включно з депозитами у центральних банках і Банку міжнародних розрахунків. Ще 28% резервів припадали на акції, а 11% — на інші облігації.

Найбільшу частку валютного портфеля становили активи в євро — 39%, на долар США припадало 37%. Частка японської єни становила 7%, британського фунта — 6%. На відміну від багатьох великих центробанків, Швейцарський національний банк має значний портфель акцій, однак інвестує пасивно, орієнтуючись на міжнародні фондові індекси.

Банк зазначає, що його головним завданням є забезпечення цінової стабільності з урахуванням економічної ситуації, а не максимізація інвестиційного прибутку. Його цільовий діапазон інфляції становить від 0% до 2%.

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