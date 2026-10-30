瑞士国家银行在2026年第三季度实现191亿瑞士法郎的投资利润，约合233亿美元。黄金和外汇头寸是业绩的主要来源，CNBC报道。

今年前九个月，该央行的利润为442亿瑞士法郎，约合538亿美元。这可能使其能够在年底向联邦政府和地方当局支付款项，但支付金额将取决于最终的年度业绩和资金分配规则。

黄金和外汇资产

7月至9月，黄金带来的净利润为76亿瑞士法郎。同时，2025年第三季度该指标为143亿瑞士法郎。2025年，黄金价格上涨约66%，而自2026年初以来，该金属价格已下跌超过7%。

外汇头寸带来的利润达到116亿瑞士法郎，其中也包括对国际股票的投资，比一年前约低15%。瑞士国家银行的季度总利润也比2025年第三季度低近32%。

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在该行的季度报告中，利润和亏损包括利息收入、股息，以及因汇率和市场价格波动而产生的资产重估。2025年，瑞士法郎兑美元升值约12%，而自2026年初以来，瑞士法郎兑美元已贬值约3.6%。

储备结构

截至第三季度末，瑞士国家银行61%的外汇储备为政府债券，包括存放在各国央行和国际清算银行的存款。另有28%的储备为股票，11%为其他债券。

外汇投资组合中占比最大的是欧元资产，为39%；美元占37%。日元占7%，英镑占6%。与许多大型央行不同，瑞士国家银行拥有规模可观的股票投资组合，但其采取被动投资方式，以国际股票指数为基准。

该行指出，其主要任务是结合经济形势确保价格稳定，而不是实现投资利润最大化。其通胀目标区间为0%至2%。

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