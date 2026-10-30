韩国交易所（KRX）正在考虑为韩国Kosdaq市场引入多层级体系，以便从其他发行人中区分出业绩更优的公司。正如《韩国先驱报》报道，该体系最早可能在2027年下半年推出，即在公司公布年度财务业绩之后。

公司板块

KRX正在研究将股票在Kosdaq上市的公司划分为上层和下层板块。上层板块暂时可能被命名为Select Segment。预计将纳入符合量化标准的公司，其中包括与财务业绩有关的标准。

该模式部分借鉴美国纳斯达克交易所的结构。自2006年以来，纳斯达克设有三个上市层级：Global Select Market、Global Market和Capital Market。韩国交易所正在考虑设立优质、标准和监管板块，并对上市准入和维持上市设定不同条件。

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优质板块拟面向大型成熟企业。正在考虑的标准包括市值、营收、利润和公司治理。标准板块可能涵盖处于成长阶段的公司；KRX还在研究要求这些公司扩大披露发展计划、利润预测和初步业绩数据。

下层板块的风险

面临退市风险或存在交易风险的公司可能被纳入单独的监管板块。交易所不计划为上层板块设定固定数量的发行人：初期该板块可能涵盖约10%的Kosdaq公司，之后拟将这一比例提高至30%。

KRX预计将在公司于2027年4月公布年度业绩后确定详细要求。交易所也承认，资本向上层板块集中的风险可能使其他公司更难筹集资金。正在考虑的支持措施包括政府融资和投资激励，但具体机制，包括税收优惠，尚未确定。

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