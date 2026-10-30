爱沙尼亚国内生产总值在2026年第三季度较去年同期增长2.2%。Statistics Estonia公布了这一初步估算，ERR News报道。

初步增长指标

Statistics Estonia国民账户部门负责人罗伯特·米于尔塞普表示，一系列指标显示经济正在走强。他称，无论按年度还是季度计算，增长速度均有所加快。

SEB经济学家米赫克尔·内斯托尔指出，第三季度的结果总体上与此前两个季度的指标相符。第一季度，爱沙尼亚GDP增长2.9%；第二季度增长1.8%。

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出口、消费和投资

内斯托尔评估认为，出口和国内消费可能推动了增长。他将商品出口的改善与主要销售市场需求增加联系起来。他认为，近6%的工资增长以及近期最低的通胀水平，促进了家庭消费的复苏。

与此同时，这位经济学家警告称，能源价格上涨再次推高通胀，并可能抑制消费增长。投资目前仍较为温和，但企业贷款更加活跃可能在未来几个季度改善局面。

快速估算基于统计模型编制，使用了贸易、运输、工业、税收和能源数据。该估算在方法上无法与官方GDP数据进行比较。Statistics Estonia计划于11月30日公布第三季度完整统计数据。

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