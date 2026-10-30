В Эстонии валовой внутренний продукт в третьем квартале 2026 года вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую предварительную оценку опубликовало Statistics Estonia, сообщает ERR News.

Предварительные показатели роста

Руководитель службы национальных счетов Statistics Estonia Роберт Мююрсепп заявил, что ряд индикаторов свидетельствует об укреплении экономики. По его словам, темпы роста ускорились как в годовом, так и в квартальном измерении.

Экономист SEB Михкель Нестор отметил, что результат третьего квартала в целом соответствует показателям двух предыдущих кварталов. В первом квартале ВВП Эстонии вырос на 2,9%, во втором — на 1,8%.

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Экспорт, потребление и инвестиции

По оценке Нестора, на рост могли повлиять экспорт и внутреннее потребление. Улучшение экспорта товаров он связал с увеличением спроса на основных рынках сбыта. По его мнению, восстановлению потребления домохозяйств способствовали почти 6-процентный рост заработных плат и самая низкая за последнее время инфляция.

В то же время экономист предупредил, что подорожание энергии вновь ускоряет инфляцию и может сдерживать рост потребления. Инвестиции пока оставались умеренными, однако более активное кредитование компаний может улучшить ситуацию в следующих кварталах.

Флеш-оценка формируется на основе статистических моделей с использованием данных о торговле, транспорте, промышленности, налогах и энергетике. Она методологически не сопоставима с официальными данными ВВП. Statistics Estonia должна опубликовать полную статистику за третий квартал 30 ноября.

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