ВВП Естонії зріс на 2,2% у третьому кварталі 2026 року — ERR News

В Естонії валовий внутрішній продукт у третьому кварталі 2026 року зріс на 2,2% порівняно з аналогічним періодом торік. Таку попередню оцінку оприлюднила Statistics Estonia, повідомляє ERR News.

Попередні показники зростання

Керівник служби національних рахунків Statistics Estonia Роберт Мююрсепп заявив, що низка індикаторів свідчить про зміцнення економіки. За його словами, темпи зростання прискорилися як у річному, так і в квартальному вимірі.

Економіст SEB Міхкель Нестор зазначив, що результат третього кварталу загалом відповідає показникам двох попередніх кварталів. У першому кварталі ВВП Естонії зріс на 2,9%, у другому — на 1,8%.

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Експорт, споживання та інвестиції

За оцінкою Нестора, на зростання могли вплинути експорт і внутрішнє споживання. Він пов'язав поліпшення експорту товарів зі збільшенням попиту на основних ринках збуту. Відновленню споживання домогосподарств, на його думку, сприяли майже 6-відсоткове зростання заробітних плат і найнижча за останній час інфляція.

Водночас економіст застеріг, що подорожчання енергії знову пришвидшує інфляцію та може стримувати зростання споживання. Інвестиції поки залишалися помірними, однак активніше кредитування компаній може поліпшити ситуацію в наступних кварталах.

Флеш-оцінку формують на основі статистичних моделей із використанням даних про торгівлю, транспорт, промисловість, податки та енергетику. Вона не є методологічно зіставною з офіційними даними ВВП. Повну статистику за третій квартал Statistics Estonia має оприлюднити 30 листопада.

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