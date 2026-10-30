W Estonii produkt krajowy brutto w trzecim kwartale 2026 roku wzrósł o 2,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Taką wstępną ocenę opublikował urząd Statistics Estonia, informuje ERR News.

Wstępne wskaźniki wzrostu

Robert Müürsepp, szef służby rachunków narodowych w Statistics Estonia, oświadczył, że szereg wskaźników wskazuje na umacnianie się gospodarki. Jak zaznaczył, tempo wzrostu przyspieszyło zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym.

Ekonomista SEB Mihkel Nestor wskazał, że wynik za trzeci kwartał zasadniczo odpowiada wskaźnikom z dwóch poprzednich kwartałów. W pierwszym kwartale PKB Estonii wzrósł o 2,9%, a w drugim — o 1,8%.

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Eksport, konsumpcja i inwestycje

Według oceny Nestora na wzrost mogły wpłynąć eksport i konsumpcja krajowa. Poprawę eksportu towarów powiązał ze wzrostem popytu na głównych rynkach zbytu. Jego zdaniem ożywieniu konsumpcji gospodarstw domowych sprzyjał niemal 6-procentowy wzrost płac oraz najniższa od pewnego czasu inflacja.

Jednocześnie ekonomista ostrzegł, że drożejąca energia ponownie przyspiesza inflację i może hamować wzrost konsumpcji. Inwestycje pozostawały dotąd umiarkowane, jednak bardziej aktywne kredytowanie przedsiębiorstw może poprawić sytuację w kolejnych kwartałach.

Wstępny szacunek jest sporządzany na podstawie modeli statystycznych z wykorzystaniem danych dotyczących handlu, transportu, przemysłu, podatków i energetyki. Nie jest on metodologicznie porównywalny z oficjalnymi danymi o PKB. Statistics Estonia ma opublikować pełne statystyki za trzeci kwartał 30 listopada.

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