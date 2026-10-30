Швейцарский национальный банк в третьем квартале 2026 года получил 19,1 млрд швейцарских франков инвестиционной прибыли, или около $23,3 млрд. Основными источниками результата стали золото и валютные позиции, сообщает CNBC.

За девять месяцев года прибыль центробанка составила 44,2 млрд франков, что эквивалентно примерно $53,8 млрд. Это может позволить выплаты федеральному правительству и местным органам власти в конце года, однако их размер будет зависеть от итогового годового результата и правил распределения средств.

Золото и валютные активы

Чистая прибыль от золота в июле—сентябре составила 7,6 млрд франков. В то же время в третьем квартале 2025 года этот показатель равнялся 14,3 млрд франков. В 2025 году стоимость золота выросла примерно на 66%, тогда как с начала 2026 года металл подешевел более чем на 7%.

Прибыль от валютных позиций, в которые входят и вложения в международные акции, достигла 11,6 млрд франков — примерно на 15% меньше, чем годом ранее. Общая квартальная прибыль Швейцарского национального банка также была почти на 32% ниже показателя третьего квартала 2025 года.

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В квартальной отчетности банка прибыли и убытки учитывают процентные доходы, дивиденды и переоценку активов из-за колебаний валютных курсов и рыночных цен. В 2025 году швейцарский франк укрепился примерно на 12% по отношению к доллару США, а с начала 2026 года потерял около 3,6% к американской валюте.

Структура резервов

В конце третьего квартала 61% валютных резервов Швейцарского национального банка приходился на государственные облигации, включая депозиты в центральных банках и Банке международных расчетов. Еще 28% резервов приходились на акции, а 11% — на другие облигации.

Наибольшую долю валютного портфеля составляли активы в евро — 39%, на доллар США приходилось 37%. Доля японской иены составляла 7%, британского фунта — 6%. В отличие от многих крупных центробанков, Швейцарский национальный банк имеет значительный портфель акций, однако инвестирует пассивно, ориентируясь на международные фондовые индексы.

Банк отмечает, что его главной задачей является обеспечение ценовой стабильности с учетом экономической ситуации, а не максимизация инвестиционной прибыли. Его целевой диапазон инфляции составляет от 0% до 2%.

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