英国将把副业免税额度提高至3000英镑——《卫报》

从2027年4月起，英国额外商业活动收入的免税额度将从每年1000英镑提高至3000英镑。这项在预算中宣布的变化可能影响多达140万人，其中包括通过转售物品、辅导或遛狗获得额外收入的人。

2027年起的税收变化

据估计，约40万人的税款将平均减少380英镑。另有约10万人将不再需要向英国税务海关总署（HMRC）申报此类活动的收入。

目前，个人每年从额外活动中赚取不超过1000英镑，无需缴税。如果收入超过这一水平，则可能根据总收入、包括主要工作收入，以及12,570英镑的个人免税额产生纳税义务。

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在线平台销售

据《卫报》报道，去年有260万人通过eBay、Vinted和Etsy销售商品获得收入。根据HMRC向会计师事务所Lubbock Fine提供的数据，2024年此类卖家有45万人。

AJ Bell个人理财主管萨拉·科尔斯表示，更高的额度不仅会减少税款，也将减轻小额额外收入人群的行政负担。同时，收入超过3000英镑的人可以选择适用该额度，或在计算应税利润时扣除商业支出和资本支出。

出售个人使用过的物品，如果售价低于购买价，则不征税，因为没有利润。从去年起，在线平台必须向HMRC报告在一年内完成至少30笔销售或获得2000欧元——约1700英镑——收入的卖家信息。

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