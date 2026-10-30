W Wielkiej Brytanii od kwietnia 2027 roku limit dochodów wolnych od podatku z dodatkowej działalności komercyjnej wzrośnie z 1 tys. do 3 tys. funtów rocznie. Zmiana ogłoszona w budżecie może dotyczyć nawet 1,4 mln osób uzyskujących dodatkowy zarobek, m.in. z odsprzedaży rzeczy, korepetycji lub wyprowadzania psów.

Zmiany podatkowe od 2027 roku

Szacuje się, że dla około 400 tys. osób płatności podatkowe zmniejszą się średnio o 380 funtów. Kolejne około 100 tys. osób nie będzie już musiało zgłaszać brytyjskiemu urzędowi skarbowemu i celnemu (HMRC) dochodów z takiej działalności.

Obecnie osoba może zarobić do 1 tys. funtów rocznie z dodatkowej działalności bez płacenia podatku. Jeśli dochód przekroczy ten poziom, zobowiązania podatkowe mogą powstać w zależności od łącznych dochodów, w tym z głównej pracy, oraz osobistej kwoty wolnej od podatku wynoszącej 12 570 funtów.

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Sprzedaż na platformach internetowych

Jak podaje The Guardian, w ubiegłym roku 2,6 mln osób uzyskiwało dochody ze sprzedaży towarów za pośrednictwem eBay, Vinted i Etsy. W 2024 roku takich sprzedawców było 450 tys., wynika z danych HMRC przekazanych firmie księgowej Lubbock Fine.

Szefowa działu finansów osobistych w AJ Bell, Sarah Coles, oświadczyła, że wyższy limit nie tylko zmniejszy podatek, ale także ograniczy obciążenia administracyjne dla osób z niewielkim dodatkowym zarobkiem. Jednocześnie osoby zarabiające ponad 3 tys. funtów będą mogły wybrać: zastosować limit albo odliczyć koszty działalności i nakłady kapitałowe przy obliczaniu zysku podlegającego opodatkowaniu.

Sprzedaż własnych używanych rzeczy nie jest opodatkowana, jeśli są one sprzedawane taniej, niż zostały kupione, ponieważ nie ma zysku. Od ubiegłego roku platformy internetowe muszą przekazywać HMRC dane o sprzedawcach, którzy dokonali co najmniej 30 sprzedaży lub otrzymali 2 tys. euro — około 1,7 tys. funtów — w ciągu roku.

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