Alphabet股价下跌13.2%，纳斯达克指数跌1.66%——Dawn

在谷歌母公司Alphabet发布季度报告后，美国主要股指下跌。Alphabet股价下跌13.2%，此前其营收未达预期，且与人工智能相关的资金流出加速。据Dawn报道。

科技公司权重较大的纳斯达克综合指数下跌441.15点，跌幅1.66%，至26,108.35点。标普500指数下跌48.73点，跌幅0.63%，至7,695.25点；道琼斯工业平均指数下跌315.36点，跌幅0.59%，至52,163.07点。

市场重新评估人工智能支出

半导体制造商的股价下跌2%，这可能会中断其连续四天的上涨。投资者正在评估哪些公司能够用自有资金为大规模人工智能项目提供融资，哪些公司则需要借款。

与此同时，小盘股指数罗素2000上涨0.8%。Baird投资策略分析师罗斯·梅菲尔德表示，小型公司在市场下跌日表现领先，表明对人工智能行业的担忧并不意味着所有市场板块都面临问题。

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美联储决定与企业报告

前一天，美国联邦储备系统维持利率不变，并承认价格压力仍然较高。周四公布的数据还显示，美国经济在第三季度的增长快于预期，而价格上涨速度加快。

LSEG数据显示，在已发布季度报告的253家标普500指数成分股公司中，81%超出分析师预期。分析师预计，标普500指数公司第三季度的合计利润将同比增长31%。

尽管卡特彼勒季度利润超出预期，其股价仍下跌9.5%。礼来股价上涨6.3%，默克上涨4.4%，福特上涨2.9%。Fortinet和ServiceNow的股价在公布季度业绩后均下跌超过20%。

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