在美国，来自马萨诸塞州的参议员伊丽莎白·沃伦呼吁司法部就违反反洗钱法规要求一事，对美国银行及其管理层展开刑事调查。CNBC报道称，消息来自该参议员的一封信。

作为参议院银行委员会民主党资深成员的沃伦致函司法部长托德·布兰奇。她称10月13日对该银行处以的超过12亿美元罚款是不足够的惩罚，并要求确定是否有理由提出刑事指控。

这名参议员要求该部门在11月12日前告知，是否已对这些违规行为进行调查，以及是否计划这样做。美国银行和美国司法部未立即回应记者的置评请求。

违反金融监测要求

此前，美国财政部监管机构指控这家美国第二大银行存在严重且长期的控制缺陷。根据与美国财政部金融犯罪执法网络达成的协议，美国银行承认故意违反《银行保密法》。

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监管机构称，该银行未维持适当的反洗钱计划，并延迟报告可疑活动。这涉及超过50亿美元未被及时报告的可疑交易。其中超过10亿美元涉及国家安全风险及其他优先风险，包括可能表明存在与中国有关联的洗钱网络的活动，以及与美国西南边境有关的交易。

罚款不含刑事指控

监管机构表示，美国银行有时将收入置于合规之上，并且在很大程度上依赖执法机构的询问和其他金融机构的报告，而非自身用于发现可疑交易的系统。

罚款总额超过12亿美元，其中货币监理署处以创纪录的7.5亿美元罚款。这些措施不包括针对该银行或其管理层的刑事指控。美国银行在罚款宣布后表示，已在合规方面投入数十亿美元，并且在纠正这些问题上已取得重大进展。

该银行还受到2024年因其反洗钱系统缺陷而发布的停止违规令约束。本月，监管机构表示，该银行在纠正其中部分问题方面尚未取得足够进展。

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