У США Воррен закликала розслідувати Bank of America — CNBC

У США сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен закликала Міністерство юстиції відкрити кримінальне розслідування щодо Bank of America та його керівників через порушення вимог законодавства з протидії відмиванню коштів. Про це повідомляє CNBC з посиланням на лист сенаторки.

Воррен, яка є старшою представницею демократів у Банківському комітеті Сенату, звернулася до генерального прокурора Тодда Бланша. Вона назвала понад 1,2 млрд доларів штрафів, накладених на банк 13 жовтня, недостатнім покаранням і попросила визначити, чи є підстави для кримінальних обвинувачень.

Сенаторка дала відомству час до 12 листопада, щоб повідомити, чи воно вже розслідувало ці порушення і чи планує це зробити. Bank of America та Міністерство юстиції США не надали негайних коментарів на запити журналістів.

Порушення вимог фінансового моніторингу

Раніше регулятори Міністерства фінансів США звинуватили другий за розміром банк країни у багаторічних серйозних недоліках контролю. У межах угоди з Мережею боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США Bank of America визнав умисне порушення Закону про банківську таємницю.

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За даними регуляторів, банк не підтримував належну програму протидії відмиванню коштів і несвоєчасно повідомляв про підозрілу активність. Йдеться про понад 5 млрд доларів підозрілих операцій, про які не було вчасно повідомлено. Понад 1 млрд доларів із цієї суми стосувався ризиків для національної безпеки та інших пріоритетних ризиків, зокрема діяльності, що могла вказувати на мережі відмивання коштів, пов'язані з Китаєм, і транзакцій, пов'язаних із південно-західним кордоном США.

Штрафи без кримінальних обвинувачень

Регулятори заявили, що Bank of America подекуди ставив доходи вище за дотримання вимог і значною мірою покладався на запити правоохоронців та повідомлення інших фінансових установ, а не на власні системи виявлення підозрілих операцій.

Загальна сума штрафів перевищила 1,2 млрд доларів, зокрема Управління контролера грошового обігу призначило рекордний штраф у 750 млн доларів. Ці заходи не передбачали кримінальних обвинувачень ані проти банку, ані проти його керівників. У Bank of America після оголошення штрафів заявили, що інвестували мільярди доларів у дотримання вимог і вже значно просунулися у виправленні проблем.

Банк також перебував під дією припису про припинення порушень, виданого 2024 року через недоліки у системах протидії відмиванню коштів. Цього місяця регулятори заявили, що банк не досяг достатнього прогресу у виправленні частини цих проблем.

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