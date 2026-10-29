В США сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен призвала Министерство юстиции открыть уголовное расследование в отношении Bank of America и его руководителей из-за нарушений требований законодательства по противодействию отмыванию денег. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо сенатора.

Уоррен, являющаяся старшим представителем демократов в Банковском комитете Сената, обратилась к генеральному прокурору Тодду Бланшу. Она назвала более $1,2 млрд штрафов, наложенных на банк 13 октября, недостаточным наказанием и попросила определить, есть ли основания для уголовных обвинений.

Сенатор дала ведомству срок до 12 ноября, чтобы сообщить, расследовало ли оно уже эти нарушения и планирует ли это сделать. Bank of America и Министерство юстиции США не предоставили немедленных комментариев в ответ на запросы журналистов.

Нарушения требований финансового мониторинга

Ранее регуляторы Министерства финансов США обвинили второй по величине банк страны в серьезных многолетних недостатках контроля. В рамках соглашения с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США Bank of America признал умышленное нарушение Закона о банковской тайне.

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По данным регуляторов, банк не поддерживал надлежащую программу противодействия отмыванию денег и несвоевременно сообщал о подозрительной активности. Речь идет о более чем $5 млрд подозрительных операций, о которых не было своевременно сообщено. Более $1 млрд из этой суммы касался рисков для национальной безопасности и других приоритетных рисков, в частности деятельности, которая могла указывать на связанные с Китаем сети отмывания денег, и транзакций, связанных с юго-западной границей США.

Штрафы без уголовных обвинений

Регуляторы заявили, что Bank of America порой ставил доходы выше соблюдения требований и в значительной степени полагался на запросы правоохранительных органов и сообщения других финансовых учреждений, а не на собственные системы выявления подозрительных операций.

Общая сумма штрафов превысила $1,2 млрд, в том числе Управление контролера денежного обращения назначило рекордный штраф в размере $750 млн. Эти меры не предусматривали уголовных обвинений ни против банка, ни против его руководителей. В Bank of America после объявления штрафов заявили, что инвестировали миллиарды долларов в соблюдение требований и уже значительно продвинулись в устранении проблем.

Банк также находился под действием предписания о прекращении нарушений, выданного в 2024 году из-за недостатков в системах противодействия отмыванию денег. В этом месяце регуляторы заявили, что банк не достиг достаточного прогресса в исправлении части этих проблем.

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