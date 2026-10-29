W Stanach Zjednoczonych senator z Massachusetts Elizabeth Warren wezwała Departament Sprawiedliwości do wszczęcia śledztwa karnego wobec Bank of America i jego kierownictwa w związku z naruszeniem wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. CNBC informuje, powołując się na list senator.

Warren, która jest najwyższą rangą przedstawicielką Demokratów w Senackiej Komisji Bankowej, zwróciła się do prokuratora generalnego Todda Blanche'a. Uznała ponad 1,2 mld dolarów grzywien nałożonych na bank 13 października za niewystarczającą karę i poprosiła o ustalenie, czy istnieją podstawy do postawienia zarzutów karnych.

Senator wyznaczyła resortowi termin do 12 listopada na poinformowanie, czy już badał te naruszenia i czy zamierza to zrobić. Bank of America i Departament Sprawiedliwości USA nie udzieliły natychmiastowego komentarza na zapytania dziennikarzy.

Naruszenia wymogów monitoringu finansowego

Wcześniej regulatorzy Departamentu Skarbu USA oskarżyli drugi co do wielkości bank w kraju o poważne, wieloletnie niedociągnięcia w kontroli. W ramach ugody z Siecią ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu USA Bank of America przyznał się do umyślnego naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej.

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Według regulatorów bank nie utrzymywał odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i z opóźnieniem zgłaszał podejrzaną działalność. Chodzi o ponad 5 mld dolarów podejrzanych transakcji, które nie zostały zgłoszone w terminie. Ponad 1 mld dolarów z tej kwoty dotyczył zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego oraz innych priorytetowych ryzyk, w tym działalności, która mogła wskazywać na sieci prania pieniędzy powiązane z Chinami, oraz transakcji związanych z południowo-zachodnią granicą USA.

Grzywny bez zarzutów karnych

Regulatorzy oświadczyli, że Bank of America niekiedy stawiał przychody ponad przestrzeganiem wymogów i w dużej mierze polegał na zapytaniach organów ścigania oraz zgłoszeniach innych instytucji finansowych, a nie na własnych systemach wykrywania podejrzanych transakcji.

Łączna kwota grzywien przekroczyła 1,2 mld dolarów, w tym Urząd Kontrolera Waluty nałożył rekordową grzywnę w wysokości 750 mln dolarów. Środki te nie przewidywały zarzutów karnych ani wobec banku, ani jego kierownictwa. Po ogłoszeniu grzywien Bank of America oświadczył, że zainwestował miliardy dolarów w przestrzeganie wymogów i poczynił już znaczące postępy w rozwiązywaniu problemów.

Bank był również objęty nakazem zaprzestania naruszeń wydanym w 2024 roku z powodu niedociągnięć w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym miesiącu regulatorzy oświadczyli, że bank nie osiągnął wystarczających postępów w usuwaniu części tych problemów.

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