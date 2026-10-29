Akcje Alphabet spadły o 13,2%, Nasdaq stracił 1,66% — Dawn

Główne indeksy giełdowe w USA spadły po raporcie kwartalnym Alphabet, spółki matki Google. Akcje Alphabet straciły 13,2% po tym, jak jej przychody nie spełniły oczekiwań, a odpływ środków związany ze sztuczną inteligencją przyspieszył. Poinformował o tym Dawn.

Indeks Nasdaq Composite, w którym duży udział mają spółki technologiczne, spadł o 441,15 punktu, czyli 1,66%, do 26 108,35 punktu. S&P 500 obniżył się o 48,73 punktu, czyli 0,63%, do 7 695,25 punktu, a Dow Jones Industrial Average stracił 315,36 punktu, czyli 0,59%, spadając do 52 163,07 punktu.

Rynek ponownie ocenił wydatki na AI

Akcje producentów półprzewodników spadły o 2%, co mogło przerwać ich czterodniowe wzrosty. Inwestorzy oceniali, które firmy są w stanie finansować wielkoskalowe projekty w dziedzinie sztucznej inteligencji z własnych środków, a które potrzebują do tego pożyczek.

Tymczasem indeks małych spółek Russell 2000 wzrósł o 0,8%. Analityk strategii inwestycyjnej Baird Ross Mayfield stwierdził, że lepsze wyniki małych spółek w dniu spadku rynku wskazują, iż obawy dotyczące sektora AI nie oznaczają problemów dla wszystkich segmentów rynku.

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Decyzja Fed i raporty spółek

Poprzedniego dnia Rezerwa Federalna USA pozostawiła stopy procentowe bez zmian, uznając, że presja cenowa pozostaje podwyższona. Opublikowane w czwartek dane wykazały również, że gospodarka USA w trzecim kwartale rosła szybciej, niż oczekiwano, podczas gdy tempo wzrostu cen przyspieszyło.

Spośród 253 spółek z indeksu S&P 500, które już opublikowały raporty kwartalne, 81% przekroczyło oczekiwania analityków, wynika z danych LSEG. Analitycy oczekują, że łączne zyski spółek z S&P 500 w trzecim kwartale wzrosną o 31% rok do roku.

Akcje Caterpillar spadły o 9,5%, choć spółka przekroczyła oczekiwania dotyczące kwartalnego zysku. Akcje Eli Lilly wzrosły o 6,3%, Merck o 4,4%, a Ford o 2,9%. Akcje Fortinet i ServiceNow po wynikach kwartalnych straciły po ponad 20%.

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