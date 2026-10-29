NBU podniósł stopę rezerw obowiązkowych do 16,5% w związku z przyspieszeniem inflacji

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerwową z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się oczekiwań inflacyjnych.

Według prognozy organu regulacyjnego inflacja na koniec 2026 roku może osiągnąć poziom 12,5%.

Prezes NBU Andrij Pyszny wyjaśnił, że na wzrost cen wpłynęły skutki rosyjskich ataków na przedsiębiorstwa i logistykę. We wrześniu roczna inflacja wyniosła 10%, a podobna tendencja utrzymała się również w październiku.

Podwyższenie stopy procentowej ma wesprzeć atrakcyjność oszczędności w hrywnie oraz stabilność rynku walutowego. NBU spodziewa się, że w 2027 roku inflacja spowolni do 7,3%.

Źródło: RBC-Ukraina

Narodowy Bank Ukrainy podjął decyzję o podwyższeniu stopy rezerwowej do 15,5%. Organ regulacyjny zmienił ten wskaźnik w ramach swojej polityki pieniężnej, aby wpływać na procesy inflacyjne i wspierać stabilność gospodarki.

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