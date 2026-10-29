НБУ повысил учетную ставку до 16,5% из-за ускорения инфляции

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5% в связи с усилением ценового давления и ухудшением инфляционных ожиданий.

По прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2026 года может достичь 12,5%.

Председатель НБУ Андрей Пишный пояснил, что на рост цен повлияли последствия российских атак на бизнес и логистику. В сентябре годовая инфляция составила 10%, а аналогичная тенденция сохранилась и в октябре.

Повышение ставки должно поддержать привлекательность гривневых сбережений и стабильность валютного рынка. НБУ ожидает, что в 2027 году инфляция замедлится до 7,3%.

Источник: РБК-Украина

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку до 15,5%. Регулятор изменил показатель в рамках своей денежно-кредитной политики, чтобы влиять на инфляционные процессы и поддерживать стабильность экономики.

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