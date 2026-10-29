Индекс PCE в США вырос на 3,6% в сентябре — The Hill

В США индекс цен личных потребительских расходов (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы, в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с августом и на 3,6% в годовом выражении. В августе годовая инфляция по индексу PCE снизилась до 3,4% после 3,7% в июле, сообщает The Hill со ссылкой на данные Бюро экономического анализа США.

Федеральный резервный банк Кливленда прогнозировал рост индекса в сентябре на 0,5% в месячном выражении и на 3,6% в годовом выражении.

Рост цен на энергоносители

Цены на бензин и другие энергетические товары в сентябре выросли на 9,2% по сравнению с августом. Месяцем ранее их рост составил 4,4%.

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По данным издания, расходы на бензин и энергию росли в шести из девяти месяцев года. The Hill связывает ценовые шоки на нефтяном рынке с войной с Ираном и ограничениями судоходства через Ормузский пролив, введенными Исламской Республикой Иран.

ФРС сохранила ставки

Устойчивая инфляция, которая, по данным The Hill, уже пять с половиной лет превышает целевой уровень ФРС в 2%, побудила центральный банк в середине сентября повысить процентные ставки на 0,25 процентного пункта.

Однако Федеральный комитет по операциям на открытом рынке в среду проголосовал 10 голосами против двух за сохранение ставок в диапазоне 3,75–4%. Председатель ФРС Кевин Уорш заявил, что недели до следующего заседания комитета в начале декабря должны дать больше ясности относительно дальнейших решений в денежно-кредитной политике.

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