Представители пострадавших клиентов криптовалютной биржи ZondaCrypto в Польше предложили Министерству юстиции изменить законодательство. Они хотят, чтобы потерпевшие могли получать средства из имущества, арестованного или конфискованного в уголовном производстве, даже без обвинительного приговора, сообщает RMF24.

Действующий порядок выплат

Сейчас польский суд может принять решение о конфискации имущества без обвинительного приговора, в частности если подозреваемый умер, скрывается или тяжело болеет. Однако в таких случаях средства поступают в государственную казну. Потерпевшие, как правило, могут вернуть деньги только после вступления приговора в законную силу или через отдельные гражданские иски.

Юридическая фирма Skarbiec, представляющая потерпевших в делах об инвестиционном мошенничестве, отмечает, что при наличии тысяч пострадавших это означает многолетнее ожидание. В качестве примеров она приводит дела Amber Gold и Warszawska Grupa Inwestycyjna, где приговоров ждали примерно 10 и 20 лет соответственно.

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Предложение для потерпевших

Юрист Роберт Ногацкий, представляющий несколько сотен клиентов ZondaCrypto, предлагает ввести единую судебную процедуру распределения такого имущества между проверенными потерпевшими. Выплаты должны быть пропорциональными, с защитой лиц, действовавших добросовестно, и запретом двойного удовлетворения требований. Согласно этому предложению, в государственный бюджет поступал бы только остаток средств.

Авторы инициативы предлагают принять изменения при имплементации до 23 ноября 2026 года директивы ЕС о возврате и конфискации имущества. По их мнению, это позволило бы применять механизм также к уже открытым делам и эффективнее возвращать активы из-за рубежа.

Национальная прокуратура Польши ранее сообщала, что по делу ZondaCrypto было арестовано имущество ориентировочной стоимостью 125 млн злотых, хотя часть этой суммы касается других эпизодов расследования. Региональная прокуратура в Катовице открыла производство 17 апреля 2026 года по подозрениям в мошенничестве в крупных размерах и отмывании средств. В прокуратуру поступило несколько тысяч заявлений о преступлении.

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