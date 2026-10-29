Przedstawiciele poszkodowanych klientów giełdy kryptowalut ZondaCrypto w Polsce zaproponowali Ministerstwu Sprawiedliwości zmianę przepisów. Chcą, aby poszkodowani mogli otrzymywać środki z mienia zabezpieczonego lub skonfiskowanego w postępowaniu karnym nawet bez wyroku skazującego, informuje RMF24.

Obecny tryb wypłat

Obecnie polski sąd może orzec przepadek mienia bez wyroku skazującego, w tym jeśli podejrzany zmarł, ukrywa się lub ciężko choruje. Jednak w takich przypadkach środki trafiają do Skarbu Państwa. Poszkodowani co do zasady mogą odzyskać pieniądze dopiero po uprawomocnieniu się wyroku albo w drodze odrębnych powództw cywilnych.

Kancelaria prawna Skarbiec, która reprezentuje poszkodowanych w sprawach dotyczących oszustw inwestycyjnych, wskazuje, że przy tysiącach poszkodowanych oznacza to wieloletnie oczekiwanie. Jako przykłady podaje sprawy Amber Gold oraz Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej, w których na wyroki czekano odpowiednio około 10 i 20 lat.

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Propozycja dla poszkodowanych

Prawnik Robert Nogacki, który reprezentuje kilkuset klientów ZondaCrypto, proponuje wprowadzenie jednolitej procedury sądowej podziału takiego mienia między zweryfikowanych poszkodowanych. Wypłaty miałyby być proporcjonalne, z ochroną osób działających w dobrej wierze oraz zakazem podwójnego zaspokojenia roszczeń. Zgodnie z tą propozycją do budżetu państwa trafiałaby jedynie pozostała część środków.

Autorzy inicjatywy proponują przyjąć zmiany podczas wdrażania do 23 listopada 2026 roku dyrektywy UE dotyczącej odzyskiwania i konfiskaty mienia. Ich zdaniem pozwoliłoby to zastosować mechanizm także do już wszczętych spraw i skuteczniej odzyskiwać aktywa z zagranicy.

Prokuratura Krajowa w Polsce informowała wcześniej, że w sprawie ZondaCrypto zabezpieczono mienie o wartości około 125 mln złotych, choć część tej kwoty dotyczy innych wątków śledztwa. Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie 17 kwietnia 2026 roku w związku z podejrzeniami oszustwa na dużą skalę i prania pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

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