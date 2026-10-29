波兰加密货币交易所ZondaCrypto受影响客户的代表向司法部提议修改立法。他们希望受害者即使在没有定罪判决的情况下，也能从刑事诉讼中被查封或没收的财产中获得资金，RMF24报道。

现行支付程序

目前，波兰法院可以在没有定罪判决的情况下作出没收财产的决定，包括嫌疑人死亡、潜逃或患有重病的情形。然而，在这种情况下，资金将进入国库。受害者通常只能在判决生效后，或通过单独的民事诉讼追回资金。

代表投资诈骗案件受害者的Skarbiec律师事务所指出，在有数千名受害者的情况下，这意味着多年的等待。该律所举例称，在Amber Gold和Warszawska Grupa Inwestycyjna案件中，等待判决分别花了约10年和20年。

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针对受害者的提议

代表数百名ZondaCrypto客户的律师罗伯特·诺加茨基提议，设立统一的法院程序，在经核实的受害者之间分配此类财产。赔付应按比例进行，保护善意行事者，并禁止重复满足请求。根据该提议，只有剩余资金将进入国家预算。

该倡议的作者提议，在实施欧盟关于资产追回和没收的指令期间、即截至2026年11月23日之前通过这些修改。他们认为，这将使该机制也能适用于已立案的案件，并更有效地从国外追回资产。

波兰国家检察院此前表示，在ZondaCrypto案件中已查封价值约1.25亿兹罗提的财产，尽管其中部分金额涉及调查的其他事项。卡托维兹地区检察院于2026年4月17日就大规模诈骗和洗钱嫌疑立案。检察院已收到数千份犯罪举报。

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