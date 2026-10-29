В Польше ВВП на душу населения в Варшавском столичном регионе в 2024 году составил 200,4% от среднего показателя по стране. Это почти втрое больше, чем в Люблинском воеводстве, где зафиксировали самый низкий уровень — 70,6% от среднего, сообщает RMF24 со ссылкой на данные Главного статистического управления Польши.

Региональные различия

В статистике Мазовецкое воеводство разделили на два статистических региона: Варшавский столичный и Мазовецкий региональный. Второе место по уровню ВВП на душу населения заняло Нижнесилезское воеводство с показателем 106,5% от среднего по стране. Далее расположились Великопольское воеводство — 104,9% и Силезское — 100,2%.

Показатели ниже среднего уровня были, в частности, в Поморском воеводстве — 95,3%, Лодзинском — 94,6%, Мазовецком региональном — 91%, Малопольском — 89,6% и Западнопоморском — 81,9%. В Подкарпатском воеводстве ВВП на душу населения составил 72,9% от среднего, в Варминьско-Мазурском — 71%, а в Люблинском — 70,6%.

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Динамика ВВП

Наибольший рост ВВП в 2024 году зафиксировали в Люблинском воеводстве — на 9,2%. Наименьшим темп роста был в Силезском воеводстве — 3,6%.

ВВП на душу населения не является прямым показателем доходов или качества жизни отдельных жителей. Он отражает стоимость товаров и услуг, произведенных на определенной территории. На этот показатель могут влиять места регистрации головных офисов компаний, а также поездки на работу людей, проживающих в других регионах.

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