W Polsce PKB na mieszkańca w warszawskim regionie stołecznym w 2024 roku wyniósł 200,4% średniej krajowej. To prawie trzykrotnie więcej niż w województwie lubelskim, gdzie odnotowano najniższy poziom — 70,6% średniej, informuje RMF24, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Różnice regionalne

W statystykach województwo mazowieckie podzielono na dwa regiony statystyczne: warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Drugie miejsce pod względem PKB na mieszkańca zajęło województwo dolnośląskie z wynikiem 106,5% średniej krajowej. Kolejne były województwo wielkopolskie — 104,9% oraz śląskie — 100,2%.

Wyniki poniżej średniej odnotowano między innymi w województwie pomorskim — 95,3%, łódzkim — 94,6%, mazowieckim regionalnym — 91%, małopolskim — 89,6% i zachodniopomorskim — 81,9%. W województwie podkarpackim PKB na mieszkańca wyniósł 72,9% średniej, w warmińsko-mazurskim — 71%, a w lubelskim — 70,6%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dynamika PKB

Największy wzrost PKB w 2024 roku odnotowano w województwie lubelskim — o 9,2%. Najniższe tempo wzrostu odnotowano w województwie śląskim — 3,6%.

PKB na mieszkańca nie jest bezpośrednim wskaźnikiem dochodów ani jakości życia poszczególnych mieszkańców. Odzwierciedla wartość towarów i usług wytworzonych na określonym terytorium. Na ten wskaźnik mogą wpływać miejsca rejestracji głównych siedzib firm, a także dojazdy do pracy osób mieszkających w innych regionach.

Czytaj nas na