Ministerstwo Finansów Indii podniosło prognozę wzrostu gospodarczego kraju w bieżącym roku finansowym do 7,3% z wcześniejszych 7,1%. Wynika to z październikowego przeglądu gospodarczego resortu, informuje Deutsche Welle. Rok finansowy FY27 w Indiach trwa od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku.

Przyspieszenie kluczowych wskaźników

Ministerstwo zaznaczyło, że tempo wzrostu Indii utrzymuje się przy prognozowanym globalnym wzroście gospodarczym na poziomie około 3%. Według resortu w poprzednim kwartale przyspieszył wzrost szeregu wskaźników, w tym zużycia energii, przeładunków w portach, wpływów z podatku od towarów i usług oraz sprzedaży samochodów.

Ryzyka inflacyjne

Jednocześnie Ministerstwo Finansów ostrzegło przed dalszą presją inflacyjną i ryzykami dla kursu indyjskiej rupii. Wśród czynników wywołujących ryzyka inflacyjne wymieniło ceny ropy naftowej i globalną niepewność. Resort za dodatkowe zagrożenie uznaje zjawisko El Niño, które może wpłynąć na wilgotność gleby przed zimową kampanią siewną.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

We wrześniu inflacja konsumencka w Indiach wyniosła 5,54% rok do roku, a indeks cen hurtowych wzrósł o 11,39%. Inflacja cen żywności sięgnęła 8% na obszarach wiejskich i 7,18% w miastach. Najszybciej drożały paliwa i energia elektryczna: ceny w tej kategorii we wrześniu 2026 roku były o 25,85% wyższe niż rok wcześniej.

Rezerwy i kurs rupii

Ministerstwo wskazało, że rezerwy walutowe Indii wynoszą około 721 mld dolarów. Resort uważa, że kraj ma wystarczające możliwości przeciwdziałania ryzykom zewnętrznym i utrzymania wzrostu gospodarczego, mimo długotrwałego osłabienia rupii wobec dolara amerykańskiego.

Czytaj nas na