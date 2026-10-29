EBC utrzymał stopę depozytową na poziomie 2,5% — Der Spiegel

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie postanowiła na razie nie podnosić głównych stóp procentowych. Stopa depozytowa, istotna dla banków i deponentów, pozostała na poziomie 2,5%, podaje Der Spiegel.

Presja inflacyjna

We wrześniu EBC po raz drugi od początku roku podniósł główną stopę procentową o 0,25 punktu procentowego. Jak zauważa publikacja, wzrost cen ropy i nośników energii na tle wojny w Iranie nasilił inflację. Głównym zadaniem europejskiego regulatora pozostaje utrzymanie inflacji w ustalonych granicach.

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Rynki finansowe oczekują kolejnej podwyżki stóp w grudniu, jeśli inflacja, napędzana cenami energii, nie zacznie słabnąć. Wyższe stopy sprawiają, że kredyty dla konsumentów i przedsiębiorstw są droższe, co może obniżyć popyt i ograniczyć inflację. Jednocześnie podwyżki stóp stanowią dodatkowe obciążenie dla słabej gospodarki.

Rezygnacja Lagarde

Na kilka godzin przed decyzją w sprawie stóp prezeska EBC Christine Lagarde ogłosiła, że opuści stanowisko 7 lutego 2027 roku. Jej kadencja na czele banku centralnego miała zakończyć się w październiku 2027 roku. Wcześniej przez długi czas pojawiały się spekulacje dotyczące jej wcześniejszego odejścia i możliwego przejścia do Światowego Forum Ekonomicznego.

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