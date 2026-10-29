ЕЦБ сохранил депозитную ставку на уровне 2,5% — Der Spiegel

Совет управляющих Европейского центрального банка во Франкфурте решил пока не повышать ключевые ставки. Депозитная ставка, важная для банков и вкладчиков, осталась на уровне 2,5%, сообщает Der Spiegel.

Инфляционное давление

В сентябре ЕЦБ во второй раз с начала года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Как отмечает издание, рост цен на нефть и энергоносители на фоне войны в Иране усилил инфляцию. Главной задачей европейского регулятора остается удержание инфляции в установленных пределах.

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Финансовые рынки ожидают еще одного повышения ставки в декабре, если инфляция, разогретая ценами на энергоносители, не начнет ослабевать. Более высокие ставки делают кредиты для потребителей и компаний дороже, что может снизить спрос и сдержать инфляцию. В то же время повышение ставок создает дополнительную нагрузку на слабую экономику.

Отставка Лагард

За несколько часов до решения по ставкам президент ЕЦБ Кристин Лагард объявила, что покинет должность 7 февраля 2027 года. Ее полномочия во главе центрального банка должны были завершиться в октябре 2027 года. Ранее долгое время велись спекуляции о ее досрочном уходе и возможном переходе во Всемирный экономический форум.

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