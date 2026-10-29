ЄЦБ зберіг депозитну ставку на рівні 2,5% — Der Spiegel

Рада керуючих Європейського центрального банку у Франкфурті вирішила поки не підвищувати ключові ставки. Депозитна ставка, важлива для банків і вкладників, залишилася на рівні 2,5%, повідомляє Der Spiegel.

Інфляційний тиск

У вересні ЄЦБ вдруге від початку року підвищив ключову ставку на 0,25 відсоткового пункта. Як зазначає видання, зростання цін на нафту та енергоносії на тлі війни в Ірані посилило інфляцію. Основним завданням європейського регулятора залишається утримання інфляції в установлених межах.

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Фінансові ринки очікують ще одного підвищення ставки в грудні, якщо інфляція, розігріта енергетичними цінами, не почне послаблюватися. Вищі ставки роблять кредити для споживачів і компаній дорожчими, що може знизити попит та стримати інфляцію. Водночас підвищення ставок створює додаткове навантаження на слабку економіку.

Відставка Лагард

За кілька годин до рішення щодо ставок президентка ЄЦБ Крістін Лагард оголосила, що залишить посаду 7 лютого 2027 року. Її повноваження на чолі центробанку мали завершитися в жовтні 2027 року. Раніше тривалий час точилися спекуляції щодо її дострокового відходу та можливого переходу до Всесвітнього економічного форуму.

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