Indeks PCE w USA wzrósł we wrześniu o 3,6% — The Hill

W Stanach Zjednoczonych indeks cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE), będący preferowanym przez Rezerwę Federalną wskaźnikiem inflacji, wzrósł we wrześniu o 0,5% w porównaniu z sierpniem oraz o 3,6% w ujęciu rocznym. W sierpniu roczna inflacja według indeksu PCE spadła do 3,4% po 3,7% w lipcu, informuje The Hill, powołując się na dane amerykańskiego Biura Analiz Ekonomicznych.

Bank Rezerwy Federalnej w Cleveland prognozował wzrost indeksu we wrześniu o 0,5% miesiąc do miesiąca i o 3,6% w ujęciu rocznym.

Wzrost cen energii

Ceny benzyny i innych produktów energetycznych wzrosły we wrześniu o 9,2% w porównaniu z sierpniem. Miesiąc wcześniej ich wzrost wyniósł 4,4%.

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Według publikacji wydatki na benzynę i energię rosły w sześciu z dziewięciu miesięcy roku. The Hill wiąże szoki cenowe na rynku ropy z wojną z Iranem oraz ograniczeniami żeglugi przez Cieśninę Ormuz, wprowadzonymi przez Islamską Republikę Iranu.

Fed utrzymał stopy

Utrzymująca się inflacja, która według The Hill od pięciu i pół roku przekracza docelowy poziom Fed wynoszący 2%, skłoniła bank centralny do podniesienia stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego w połowie września.

Jednak Federalny Komitet Otwartego Rynku w środę zagłosował stosunkiem 10 do dwóch za utrzymaniem stóp w przedziale 3,75–4%. Przewodniczący Fed Kevin Warsh oświadczył, że tygodnie poprzedzające kolejne posiedzenie komitetu na początku grudnia powinny przynieść więcej jasności w kwestii dalszych decyzji dotyczących polityki pieniężnej.

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