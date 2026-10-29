美国PCE指数9月上涨3.6%——The Hill

美国个人消费支出（PCE）价格指数是美联储偏好的通胀指标，9月较8月上涨0.5%，同比上涨3.6%。据The Hill报道，援引美国经济分析局的数据，8月PCE指数年通胀率在7月为3.7%后降至3.4%。

克利夫兰联邦储备银行预测，该指数9月环比将上涨0.5%，同比将上涨3.6%。

能源价格上涨

9月，汽油和其他能源商品价格较8月上涨9.2%。一个月前，其涨幅为4.4%。

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据该媒体报道，今年9个月中有6个月的汽油和能源支出增加。The Hill将石油市场的价格冲击与同伊朗的战争，以及伊朗伊斯兰共和国实施的经由霍尔木兹海峡航运限制联系起来。

美联储维持利率不变

据The Hill称，持续的通胀已连续五年半高于美联储2%的目标水平，这促使央行在9月中旬将利率上调0.25个百分点。

不过，联邦公开市场委员会周三以10票对2票通过，将利率维持在3.75%至4%的区间。美联储主席凯文·沃什表示，在12月初委员会下次会议前的几周，应能为进一步的货币政策决定提供更多清晰度。

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