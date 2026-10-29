2024年，波兰华沙首都地区的人均GDP达到全国平均水平的200.4%。据RMF24报道，援引波兰中央统计局的数据，这几乎是人均GDP最低的卢布林省的三倍，后者为全国平均水平的70.6%。

地区差异

在统计中，马佐夫舍省被划分为两个统计区域：华沙首都地区和马佐夫舍区域地区。下西里西亚省以全国平均水平的106.5%位居人均GDP第二位。其后是大波兰省，为104.9%，以及西里西亚省，为100.2%。

低于平均水平的地区包括：波美拉尼亚省为95.3%，罗兹省为94.6%，马佐夫舍区域地区为91%，小波兰省为89.6%，西波美拉尼亚省为81.9%。喀尔巴阡山省的人均GDP为平均水平的72.9%，瓦尔米亚-马祖里省为71%，卢布林省为70.6%。

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GDP动态

2024年，GDP增长最快的是卢布林省，增长9.2%。增长率最低的是西里西亚省，为3.6%。

人均GDP并不是衡量个人收入或生活质量的直接指标。它反映的是在特定地区生产的商品和服务的价值。公司的总部注册地，以及居住在其他地区的人通勤上班，都可能影响这一指标。

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